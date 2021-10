Samir C., Moustapha B. et Jawad B., qui faisaient partie des 12 personnes interpellées lors de ces opérations, ont également été inculpés de "participation aux activités d'un groupe terroriste" et placés en détention provisoire, alors que les neuf autres ont été remises en liberté après avoir été entendues, a précisé le parquet dans un bref communiqué.