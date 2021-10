Calvados. Prison ferme pour les deux cousins dangereux

Ce sera de la prison ferme pour deux des cinq agresseurs qui se sont acharné sur un homme seul, le 5 avril, à 17h, à Troarn (Calvados). Le tribunal de grande instance note la "dangerosité" des accusés.

Ce jour là l'homme se rend dans un centre commercial de Troarn, à l'est de Caen, afin d'y faire ses courses. Sur le parking, cinq individus « piqueniquent » sur le capot de leur véhicule. Deux d'entre eux sont des connaissances du jeune homme. L'un des deux, Gregory Marie, âgé de 22 ans, est même un ami d'enfance. Après une brève discussion, une altercation éclate.

Il fonce sur son « ami » avec sa voiture

Gregory Marie se précipite alors dans sa voiture garée tout près, démarre, et sans sommation fonce sur son « ami » qui l'évite de justesse, étant tout de même percuté au genou. Le cousin de l'agresseur, Malik Marie, âgé de 30 ans se jette alors sur la victime, lui assenant un violent coup de poing dans la mâchoire. Le jeune homme se sauve, n'ayant qu'une issue pour se protéger, l’intérieur du supermarché. Les cinq hommes le coursent le traitant de lâche.

Cinq mentions à eux deux sur leur casiers judiciaires

Les deux cousins ont brillé par leur absence le jeudi 16 juin au tribunal de grande instance de Caen où ils étaient jugés pour violences aggravées. En revanche, la victime présente à l'audience raconte : « Quand nous avions 14 ans, c'était déjà Gregory le caïd. Il m'a agressé il y a 5 ans lorsque je lui ai réclamé l'argent que je lui avais prêté, et également depuis que j'ai porté cette plainte. Cette discorde, plus grave, a commencé car il est devenu le nouveau compagnon d'une amie à moi. J'ai reçu pas mal de menaces sur mon portable. » Les cousins ont à eux deux cinq mentions à leurs casiers judiciaires : recels, dégradations, conduite alcoolisée et sans permis, refus d’obtempérer...

Réelle dangerosité

Le président le rassure : « Ce n'est pas vous le lâche. Ce sont eux ! Cinq contre un, vous avez bien fait de vous sauver. » le procureur ajoute : « C'est sans étonnement de notre part que les Sieurs Marie n'aient pas daigné nous honorer de leur présence, voilà ce que l'on peut qualifier de lâcheté ! De plus, ces deux individus présentent une réelle dangerosité. » Chacun des deux cousins est condamné à 8 mois de prison dont 5 mois ferme. En ce qui concerne Malik Marie, s'y ajoute la révocation de 3 mois de sursis. Ils devront indemniser leur victime de 500 euros pour préjudice moral et de 200 euros pour les blessures infligées. Interdiction leur est faite d'approcher la victime.