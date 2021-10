Quatre skippers de Normandie au départ de la Solitaire du Figaro

La Solitaire du Figaro s'élance cette année de Normandie, avec un départ à 13h02 dimanche 19 juin 2016 depuis Deauville (Calvados). La première étape emmènera les skippers vers l'Ile de Wight, dans le Sud de l'Angleterre. Pour la seconde étape, la flotte mettra cap au sud direction le port de Lézardrieux, près de Paimpol, dans les Côtes d'Armor. Les skippers navigueront vers La Rochelle (Charente-Maritime) pour la troisième étape, avant un aller-retour final vers l'Ile d'Yeu.

Parmi les 39 skippers engagés, quatre normands :

Charlie Dalin , sur Macif 2015 (Le Havre)





, sur Macif 2015 (Le Havre) Alexis Loison , sur Fiva (Cherbourg)





, sur Fiva (Cherbourg) Claire Pruvot , sur Port de Caen-Ouistreham (Caen)





, sur Port de Caen-Ouistreham (Caen) Sophie Faguet, sur Région Normandie (Granville/Le Havre)

Yann Eliès et Jérémie Beyou, titrés chacun trois fois, ne sont pas au départ cette année, et seul un Figariste parmi les partants, Nicolas Lunven, a déjà remporté la Solitaire du Figaro. Cette édition est donc très ouverte et il n'est pas impossible qu'un nouveau nom soit inscrit au palmarès de la course. Alexis Loison et Charlie Dalin, respectivement 6e et 2e de la Solitaire 2015, font partie des favoris.