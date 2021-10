La finale des pistes de sécurité routières dans l'Orne

L'édition 2016 du "Challenge interpiste de la Sécurité Routière" vient de vivre sa conclusion départementale, avec la finale disputée à Alençon.

Trente neuvième édition

En février, la Sécurité Routière de l'Orne a débuté sa tournée annuelle des écoles primaires, avec ses pistes à vélo, animées par des gendarmes et policiers. 3500 écoliers de CM1 et CM2 y ont participé.

Cinquante finalistes

Mercredi 15 juin 2016, ils n'étaient plus que cinquante écoliers à disputer la finale départementale, à Alençon. Philippe Delachaussée, directeur de la Sécurité routière de l'Orne :

Impossible de lire le son.

Au programme de la finale : des épreuves de code de la route sur table, puis des épreuves sur deux pistes encadrées par la police et la gendarmerie, de maniabilité puis de respect du code de la route.

Avec la pression de bien faire pour cette finale et la présence des gendarmes, pas si facile de bien faire pour les écoliers, dans cette course au titre départemental, comme en témoignent Théo, Louise et Nathan :

Impossible de lire le son.

Dans l'Orne, depuis le début de l'année 2016, le nombre d'accidents a augmenté de 20 %, le nombre de blessés de 17 %, le nombre de tués de 143 %. Un tiers des 17 morts sur les routes du département sont des jeunes.

Le palmarès :

Antoine Guyot, remporte un vélo et son casque, une GoPro, une médaille et une coupe. Valentin Sabat, remporte une trottinette et son casque, un Ipod, une médaille. Audrey Farcy, remporte une GoPro, un Ipod et une médaille.

Cette cérémonie a également permis d'honorer les trois lauréats des « seniors roulent cool », opération départementale de révision du code de la route, organisée à destination des conducteurs âgés de plus de soixante ans. Les trois lauréats sont Alain Mauger (Flers), Dominique Le Carrer (Flers), et Alain Fichet (L'Aigle).