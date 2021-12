Les Beatles réunis pour les JO ?

Paul McCartney a peut-être vendu la mèche d'un évènement que les fans des Beatles ne croyaient plus possible.

Interrogé par la presse américaine au sujet de sa possible participation à un concert pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, l'artiste a avoué à demi-mot être impliqué dans une surprise en compagnie de Ringo Starr.

"J'ai entendu une rumeur disant que je pourrais être impliqué à cette occasion. Il paraît que les organisateurs prévoient quelque chose", a-t-il confié.

Selon les médias britanniques, il s'agirait d'une reformation des Beatles avec Paul McCartney et Ringo Starr, accompagnés des fils de John Lennon et George Harrison : Sean Lennon et Dhani Harrison.