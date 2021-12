Le 23e Festival Sable Show de Villers Sur Mer tout l'été

Podcast ci-dessus, écoutez Fanny PAUWELS en interview, directrice de l'animation de l'office de tourisme de Villers Sur Mer.

Quatorze concerts en plein air, face à la mer, dans une ambiance festive.

21h - Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit.

Sous le signe de l’été et des vacances, le Festival vous invite depuis plus de 20 ans à découvrir des artistes généreux et talentueux dans une ambiance familiale et chaleureuse.

Pour célébrer les 1100 ans de notre belle région, des groupes « Made in Normandie » sont à l’honneur lors de cette 23ème édition. Les coups de coeur 2010 reviennent également sur la scène de Sable Show pour ouvrir et clôturer le festival. Cette année encore, un tour du monde en chansons vous attend. Tantôt du swing, tantôt du rock. Et puis, changement de style, changement d’époque. Musique country ou rythmes salsa, mais aussi folk celtique, percussions africaines et chansons transatlantiques, c’est une véritable invitation au voyage que propose le festival ! Chaussez vos souliers et entrez dans la danse !

Programme :

Juillet

Le 8 : Noussondia - Percussions africaines (Coup de coeur 2010)

Le 12 : Hot Rod 56 - Rockabilly

Le 15 : Souinq - Swing manouche

Le 19 : Kevin Buckley - Musique country

Le 22 : Chiminango - Salsa

Le 26 : Pied’S’Trad - Folk celtique

Le 29 : Jet Blast - Rock des années 70 et 80

Août

Le 2 : Chris 2 Bar - Rock et funk français

Le 5 : Kat Mataf - Musique celtique et chanson française

Le 9 : Barbara B. - Chanson française

Le 12 : Les Fonkfarons - Funk

Le 16 : Bel Air Line - Chansons transatlantiques

Le 19 : Patchamama - World music

Le 23 : A Fond d’cale - Rock festif (Coup de coeur 2010)

Les grains de sable show

A la découverte des graines de Sable Show qui feront leurs jeunes pousses cet été !

Afin de permettre à des jeunes talents de la région de s’exprimer et de se faire connaître, nous organisons un tremplin musical en leur ouvrant la scène estivale habituellement réservée au Festival Sable Show.

Les artistes retenus auront l’occasion de se produire pendant 20 à 30mn, en première partie des concerts.

Le groupe qui aura été plébiscité par le public se verra offrir un contrat pour une prestation sur le Festival Sable Show 2012 !

Rendez-vous le vendredi 20h - Amphithéâtre Perdrisot - Gratuit

Vous souhaitez participer à ce tremplin musical ? Contactez Fanny Pauwels au 02 31 87 78 79 - mail