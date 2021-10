A Hérouville, Dwain Chambers veut se préparer pour "une finale aux JO de Rio"

L'athlète britannique Dwain Chambers participe au meeting d'athlétisme d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), jeudi 16 juin 2016, dans le cadre de sa préparation pour les championnats nationaux où il visera une qualification pour les prochains Jeux olympiques.

Pourquoi êtes-vous présent à Hérouville ?

"En regardant le calendrier des compétitions, j'ai vu qu'il y avait le meeting d'Hérouville huit jours avant le championnat du Royaume-Uni. C'est le temps dont j'ai besoin pour récupérer. Je choisis mieux les meetings auxquels je vais et je me prépare correctement pour ne pas arriver trop fatigué aux grands rendez-vous. Hérouville sera mon dernier meeting avant la compétition officielle chez moi."

Quel est votre objectif pour cet été ?

"J'espère d'abord me qualifier pour les Jeux olympiques de Rio, et arriver jusqu'en finale du 100 mètres. J'ai les capacités pour le faire. Je dois réaliser deux performances à 10''16, et terminer dans les deux premiers aux championnats britanniques. J'aimerais aussi passer sous les 10'' aux JO. À 38 ans, je n'ai pas peur, je sais que tout se joue dans la tête sur la ligne de départ."

Quel est votre meilleur souvenir de compétition ?

"Ma présence dans l'équipe britannique aux JO de Londres en 2012. J'ai été affecté par le fait de ne pas pouvoir réintégrer l'équipe avant, en raison de problèmes de dopage que j'avais connus en 2003. Aujourd'hui, je peux dire pourquoi il faut éviter les drogues, ça m'a pris des années pour revenir en compétition. Je travaille dur et je m’entraîne trois fois par semaine pour retrouver mon meilleur niveau."