64% des futurs papas aimeraient être enceint pour pouvoir eux aussi donner la vie

C'est une plate-forme d'e-learning parental, Parole de Mamans Academy, qui a publié ce sondage. Le site internet voulait connaître l'avis des futures mamans et des futurs papas en leur posant 6 questions essentielles sur la grossesse.





410 futurs parents se sont prétés au jeu, et leur réponse démontrent que... :





64% des français aimeraient être à la place des futures mamans de manière à pouvoir expérimenter le fait de mettre au monde leur bébé.

36% ne le souhaiteraient pas.



43% des futurs papas interrogés préféreraient que leur futur enfant leur ressemble et seulement 21% souhaiteraient qu'il ressemble à leur maman.



31% des hommes souhaitent une ressemblance commune aux deux parents.

Elles sont 39% des femmes à vouloir que leur bébé ressemble "autant à l'un qu'à l'autre".



7% des futures mamans et 5% des futurs papas veulent qu'il ne ressemble à aucun des deux parents.



16% des futurs papas trouvent que la grossesse embellit leur femme.

29% des mamans se trouvent plus jolies enceintes, et 30% moins belles.



28% des mères et pères considèrent cette période merveilleuse

8% des futurs parents vivent la grossesse comme une épreuve désagréable.





