Baccalauréat en Seine-Maritime : place à l'examen pour 24 000 lycéens

Le mois de juin est celui du baccalauréat et c'est mercredi 15 juin 2016 que les choses sérieuses commencent pour plus de 24 000 lycéens des établissements de Seine-Maritime, avec l'épreuve de philosophie. 14 000 d'entre eux participent aux épreuves anticipées en classe de première. Le plus jeune candidat est âgé de 15 ans. L'ainé du baccalauréat dans le département, lui, a 59 ans.

Lire aussi : C'est parti en Normandie avec les sujets de philosophie

90,6% de réussite

Le suspense des résultats durera jusqu'au 5 juillet. En 2015, 90,6% des candidats au bac général ont obtenu le Saint-Graal.