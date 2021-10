Orne : 2ème compétition équestre Europ'Amazones au Haras national du Pin

Europ'amazones est une compétition réservées aux amazones, c'est à dire aux cavalières qui montent le cheval les 2 jambes du même côté et non à califourchon. Les participantes seront une cinquantaine et défendront les couleurs de plusieurs pays: la France mais aussi la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Autriche et même l'Australie!!

Le concours est découpée en plusieurs épreuves qui seront à voir durant les 2 jours. En plus des épreuves, il y aura un village d'exposants et le samedi soir, un concert gratuit sera proposé.

Ecoutez Christian Boutolleau, organisateur et président d'Equit'amazones, nous présenter le programme: