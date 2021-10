C'est une fleur de couleur grenat sombre et profond, au parfum intense et épicé. La "Dame de Carrouges", du nom du Chateau de Carrouges, près de la ville éponyme, entre Alençon et la Ferté-Macé (Orne), sera inaugurée dimanche 19 juin 2016, dans les jardins du monument. Le coeur de cette fleur est très charnu et ses pétales rappellent le taffetas d'une robe de soirée.

Le rosier mesure jusqu'à 1m50 à 2m de haut, il est remontant et fleurit abondamment du printemps jusqu'aux premières gelées.