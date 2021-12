Eaux de baignade du Calvados : elles sont propres à 90 %

Les eaux de baignade des plages voisines de Caen sont presque en totalité de bonne qualité, comme le souligne chaque année à cette époque la délégation territoriale du Calvados de l’Agence régionale de santé qui se charge de l’évaluation de nos eaux de baignade sur la côte de Nacre et la côte Fleurie. En effectuant des prélèvements réguliers à 30 centimètres de la surface de l’eau, ses tchniciens mesurent le taux de bactéries et les comparent aux normes européennes.



169 prélèvements de bonne qualité sur 188

Après vingt prélèvements réalisés pendant la période estivale de l’année 2010 sur chacun des 37 points de contrôle répartis dans 31 communes, le bilan 2010 faisait en effet état de 16 plages classées en catégorie A, c’est à dire d’une eau de très bonne qualité, 21 plages en catégorie B, et une seule en catégorie C : celle de Blonville-sur-mer.



“La catégorie C n’avait pas été observée depuis trois ans. Cela voulait dire qu’un taux plus important de bactéries étaient présentes dans l’eau, pouvant occasionner des troubles d’ordre gastrique”, précise Édouard Canteloup, ingénieur sanitaire à l’Agence régionale de santé. “Une interdiction de baignade de trois jours avait été décrétée. Depuis, la commune a réagi et travaillé sur son réseau d’assainissement. Les cinq premières séries de prélèvements engagées depuis début juin nous donnent entière satisfaction.”

En ce début d’année 2011, 188 prélèvements ont déjà été effectués sur le littoral : seuls 19 ne respectent pas la “norme-guide”, la règlementation la plus sévère. D’ici au 15 septembre, 13 nouvelles analyses seront réalisées dans chacun des sites retenus. Les critères pris en compte, déjà assez restrictifs, devraient encore se durcir avec l’instauration d’une nouvelle réglementation européenne dès 2013.