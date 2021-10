La course multicolore Holi Run revient à Rouen, tenez vous prêts !

Il reste quelques places pour la Holi Run! Cette course multicolore, où vous êtes aspergé tous les kilomètres de poudre de couleur, se dispute vendredi 17 juin 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Ici, pas de compétition, juste du loisir. Deux parcours non chronométrés, de 5 et 10 km, sont au programme.

Une grande fête avec DJ

Et la Holi Run ne s'arrête pas à la seule course. Les participants ont rendez-vous dès midi sur le parking du Hangar 23 pour la remise des dossards. Des animations sont organisées dès 17h30 (échauffement musical). Les courses débutent à 19h et 19h30. Une grande fête, avec un DJ, enflammera ensuite le village Holi Run.

Pratique. Les inscriptions sont encore possibles jusqu'au mardi 14 juin 2016 sur internet et le vendredi 17 juin 2016 sur place de 12h à 17h. Rendez-vous sur le parking du Hangar 23.