Hockey, Division 1 : Caen officialise trois recrues

Et de trois ! Pour composer leur équipe la saison prochaine en Division 1 de hockey sur glace, les dirigeants caennais (Calvados) ont annoncé lundi 13 juin 2016, les signatures de trois nouveaux joueurs : deux défenseurs et un attaquant. Ce dernier se nomme Kevin Undershute. Agé de 29 ans, il évoluait ces derniers mois au EC Harzer Falken, en troisième division allemande. "Kevin est un ailier doté d’une bonne vision du jeu et il apportera son expérience à l’équipe", dit de lui Luc Chauvel, coach des Drakkars.

La défense des Caennais sera renforcée par la présence de Gabriel O’Connor, 25 ans, en provenance de Nantes (Loire-Atlantique). Athlétique, il devrait retrouver sur la glace, dans son secteur de jeu, une autre recrue : Thibaut Colombin, âgé de 20 ans. Il a été formé à Chamonix (Haute-Savoie) avant de poursuivre en Suisse, tout d’abord à Lausane puis à Fribourg. Il est international espoir français. Au moins deux autres joueurs devraient rejoindre le groupe caennais d'ici la reprise du championnat.

L’équipe est aujourd’hui composée de 19 joueurs:

Gardien De But : Quentin KELLO, Grégoire BLANC, Mathis GENTE (U18 Pôle Espoirs)

Défenseurs : Gabriel O’CONNOR, Martin Ropert, Thibaut COLOMBIN, Thomas DUBOURG, Jean Yves BARNES, Joshua

DAVENEL (U18 Pôle Espoirs)

Attaquants : André MENARD, Alexandre PALIS, Yoann ROBERT, Matthieu JOERGER, Vincent NESA et Fabien COLOTTI

(Licence Bleue RHE), Mathias SIMONTAIVAL, Michael BUONINCONTRI, Kevin UNDERSHUTE, Théophile MIQUELOT (U18 Pôle Espoirs).