Fete des Pères : rendez-vous chez un barbier "funky et rock'n'roll" à Rouen

La fête des pères, c'est ce dimanche 19 juin 2016. Et s'il y a bien un cadeau qui pourrait faire plaisir au vôtre, c'est un petit tour chez le barbier, aujourd'hui que la mode est à une barbe bien taillée et soignée. A Rouen (Seine-Maritime), les barbiers sont nombreux, du classique au plus atypique. Le Garage, situé rue d'Amiens et ouvert il y a maintenant quatre ans par Sophie Haize, fait partie de ces salons pas comme les autres.

Quand Sophie Haize ouvre Le Garage, qui taille les barbes mais aussi les cheveux, la mode hipster n'a pas encore pris et la barbe ne fait pas encore un tabac. Pourtant, le concept va vite prendre : "Il n'y avait pas ce genre de salons à Rouen, jeune, funky et rock'n'roll", explique la gérante, ancienne coiffeuse à Paris.

Big is beautiful

Le Garage ouvre alors sur fond de musique techno parce que "la musique est très importante ici, c'est un lieu de vie où l'on vient se faire coiffer, tailler la barde mais aussi écouter du bon son". Et très vite, la mayonnaise prend : "Ça a marché tout de suite. J'ai commencé seule et aujourd'hui nous sommes quatre."

Une réussite telle qu'il faut souvent prendre rendez-vous plusieurs semaines à l'avance. Mais Sophie Haize justifie ce succès : "Être barbier, c'est un véritable savoir-faire. J'ai un CAP de barbier, les collègues un brevet professionnel." Des compétences qui permettent à ces artisans du poil de conseiller les clients et d'adapter les barbes aux différents visages. Mais, tous clients confondus, une tendance générale se dégage : "Aujourd'hui, plus c'est big, mieux c'est", s'amuse Sophie Haize. Oubliés les "colliers à la Craig David" et aux visages imberbes des années 2000. Aujourd'hui, la tendance est aux barbes fournies, s'amuse Sophie Haize : "Plus c'est big, mieux c'est !"

Pratique. L'attente est longue au Garage. Réservez un créneau ou soyez au courant d'une annulation sur l'application mobile Dylen Tab