Près de Rouen, visite de la secrétaire d'Etat Clotilde Valter

La secrétaire d'Etat chargée de l'Apprentissage était à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (Seine-Maritime), jeudi 9 juin 2016. Elle a rencontré les étudiants de l'AFPA (Association pour la formation des adultes)

En cohérence avec le plan gouvernemental visant à créer 500 000 formations supplémentaires pour les personnes à la recherche d'un emploi, d'ici à 2017, la visite de Clotilde Valter était l'occasion d'un échange avec les étudiants, qui pourrait prêter à d'éventuels ajustements.

« Rencontrer ces jeunes me permet de comprendre d'où ils sont partis, leur vécu, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Sachant cela, j'essaie de mesurer à la fois la qualité et l'efficacité des mesures qui sont mises en place dans cette formation » explique-t-elle.

« Les savoirs-faire techniques ne suffisent plus »

Proposer une voie professionnelle permet ainsi aux élèves d'acquérir une expérience de terrain, ce qui favorise leur « employabilité » à la sortie. Mais pour Clotilde Valter, les étudiants doivent aller vers des connaissances de plus en plus globales. « Les métiers se transforment et les savoir-faire techniques ne suffisent plus. Aujourd'hui, on demande d'autres compétences, notamment avec l'explosion du numérique. Il faut que ces étudiants soient formés avec ce système pour maximiser leurs chances de s'insérer ».

Un accompagnement sur la durée

Les formations proposées par l'établissement s'adressent à des jeunes qui ne parviennent pas à trouver un emploi, souhaitent se reconvertir, et nécessitent un retour en formation. L'apprentissage est une façon pour l'AFPA d'attirer les jeunes, même ceux longtemps restés hors du système scolaire.

Pour que ce plan pleinement inscrit dans la lutte du chômage fonctionne, donner un socle de connaissance et de compétences à ces étudiants ne suffit pas. « Il est évident que la formation facilite le retour à l'emploi. Il faut cependant veiller à leur donner des pistes pour l'après, de façon à ce qu'ils ne tombent pas dans un chômage récurrent » explique la secrétaire d'Etat.