Les collégiens de l'Orne en route pour un septième titre de Champions de France de Rubik's Cube

C'était l'ultime entraînement en groupe, lundi 13 juin à Gacé (Orne), pour les élèves du collège Jean Moulin. Une cinquantaine d'entre eux, de la sixième à la troisième, compose une équipe. Elle fait partie des six collèges français sélectionnés pour la finale nationale de Rubik's Cubes, qui sera disputée mercredi à Tours (Indre-et-Loire).

Six fois champions de France

Le groupe de 50 collégiens gacéens doit résoudre 50 cubes le plus rapidement possible. Les ornais ont la pression : leurs aînés ont su être Champions de France, six fois consécutives. Eux, pour les qualifications, n'ont fait que le second meilleur temps, derrière des collégiens du Val d'Oise.

Une organisation millimétrée

Mercredi, les ornais seront habillés en vert, chaque équipe aura sa couleur. Trois chronométrages consécutifs seront réalisés pour chacune des six équipes et les deux meilleurs temps seront conservés. L'équipe la plus rapide sera déclarée vainqueur.

Beaucoup d'entraînement

Durant l'année scolaire, les collégiens se sont beaucoup entraînés. Pour maîriser la technique, mais aussi pour que tout soit « huilé » », pour une bonne cohésion entre les cinquante membres de l'équipe. Lilou, Zoé, Clarisse et Morgane sont en 6ème, c'est donc leur première participation. Elles expliquent leur technique :

Impossible de lire le son.

Faut-il y voir un signe ?

Lors des derniers essais, les jeunes ornais ont réussi à résoudre 50 Rubik's Cube en une minute. C'est trois secondes plus rapide que leurs challengers franciliens.

Pratique :

Ouverture de la compétition mercredi 15 juin à 12h40.

Premier chronométrage à 13h15.

Second chronométrage à 14h.

Troisième chronométrage à 15h50.

Proclamation des résultats à 16h45.