Tendance Sport : Revivez l'émission spéciale Finales des Coupes de la Manche de football !

Partie 1 : En direct de Créances, l'ambiance était mise par les supporters de l'US Côte des Isles, petit poucet victorieux du plus prestigieux trophées manchois, la Coupe du Conseil départemental.

Partie 2 et 3 : Retrouvez l'intégralité des résultats et des interviews des vainqueurs et des finalistes des coupes des réserves, U18, U15 et U13 garçons ainsi que des Coupes de la Manche féminines.

Partie 4 : La grande finale de la journée de dimanche, entre l'US Ste-Croix-St-Lô et l'US Côte des Isles a tenu plus de 1500 supporters en haleine jusqu'à la séance des tirs au but qui a consacré le petit poucet de l'USCI évoluant deux divisions en dessous de son adversaire. Défaits pour la seconde fois d'affilée, Cédric Leblond l'entraîneur et Kevin Gosselin le capitaine ont fait preuve de valeur en venant s'exprimer en direct malgré la déception. Aux antipodes en terme d'émotion, Jérôme Grossin le coach Isliens et Baptiste Fauvel un des jeunes de l'équipe, ont quant à eux partagé toute leur joie.

Partie 5 : En conclusion de cette dernière émission en live de la saison et avant d'entamer un merveilleux périple sur les routes du Tour de France et du grand départ 2016, Jean-Pierre Louise était en compagnie de Marie-Pierre Fauvel (conseillère départementale chargée des sports) et Henri Lemoigne (maire de Créances).

Bonus sons : Parmi les dizaines d'interviews réalisées, en voici quelques unes que nous n'avons pas eu la possibilité de passer dans l'émission en direct, mais que nous vous offrons dans ce podcast. Retrouvez donc Stanislas Caen (Tocqueville "B"/ Coupe des réserves de District) et Baptiste Piard (Bréhal/ Coupe de la Manche U15)...

