Paris (AFP). Grève à la SNCF: trafic en légère amélioration

En Ile-de-France, le service sera normal sur le RER A, mais perturbé sur les lignes C,D,E avec deux trains sur trois prévus. L'interconnexion est rétablie sur la ligne D, prévient la SNCF. La moitié des RER B circuleront.

La compagnie ferroviaire recommande "vivement" aux supporters qui vont emprunter les RER B et D pour se rendre au match Irlande-Suède au Stade de France, "d'anticiper leur déplacement".

Le Stade de France ouvrira dès 15H00 et des navettes ferroviaires effectueront des allers-retours, trois heures avant et après le match, entre la gare du Nord et le Stade de France, soit un RER B toutes les 6 minutes et un RER D toutes les 8 minutes, est-il indiqué dans le communiqué de la SNCF.

Dans le détail, pour les TGV, le service sera globalement normal sur les axes Nord, Est et Atlantique. En revanche, la compagnie en prévoit 7 sur 10 sur l'axe Sud-Est.

Pour les Intercités, si en moyenne un train sur deux est prévu, aucune circulation n'est prévue entre Paris-Evreux; Caen-Le Mans-Tours; Clermont-Nîmes, Clermont-Béziers; Toulouse-Hendaye et Bordeaux-Clermont.

Concernant les prévisions internationales, on attend 5 TGV sur 6 entre la France et Bruxelles. L'Eurostar et le Thalys devraient fonctionner normalement.

Ce week-end, seulement 9 TGV sur 10 et 6 TER sur 10 ainsi qu'un Transilien et un Intercité sur deux ont circulé.