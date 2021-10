Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- À bord du petit train

Pour la saison estivale, le petit train de Rouen reprend du service et nous emmène pour une excursion commentée de 45 minutes au cœur du centre historique à la découverte des monuments. À faire en famille !

Pratique. Tous les jours de 10 à 17h. Départ face à l'Office de Tourisme. Tarifs 4 à 7€. Tél. 02 32 18 44 61

- Land Art au parc de Clères

La nature reprend ses droits grâce à la collaboration d'écoles du département et de deux artistes paysagistes, Stéphanie Buttier et Marion Dutoit, pour des œuvres de plein air naturelles et inventives.

Pratique. Pendant tout l'été. Parc zoologique de Clères. Tarifs 0 à 7,5€. Tél. 02 35 33 23 08

- La rose et le musicien

Un roi et une reine en mal d'enfant font appel aux services d'une vieille sorcière. C'est ainsi que commence ce conte tsigane adapté par la Cie des grandes Z'oreilles en théâtre d'ombres inspiré par la tradition javanaise.

Pratique. Vendredi 10 juin à 19h. Théâtre du Présent à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 1 à 8€. 06 71 80 71 98

- L'Afro cabaret à la MDU

L'association Testa Duende réunit ses artistes musiciens, joueurs de goni et de djembé, et ses danseurs professionnels et amateurs pour une soirée festive, dansée sur des rythmes trépidants et dédiée au Mali.

Pratique. Mardi 14 juin à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Gratuit. Tél. 02 32 76 93 01

- Chœur et orchestre du CHU

Sous la direction de Pierre Dechelotte, l'orchestre du CHU interprétera la 6e symphonie de Schubert, la chauve-souris de Strauss et le magnificat de Mendelssohn au profit de la fondation Charles Nicolle.

Pratique. Jeudi 16 juin à 20h30. Église St-Vivien à Rouen. Participation libre. Tél. 06 62 94 12 49

- Exposition collective

Encadrés par le peintre Pascal Girard, les participants aux ateliers d'aquarelle et d'huile de la Maison pour Tous présentent leurs dernières créations.

Pratique. Jusqu'au 17 juin. Maison pour Tous à Sotteville-Lès-Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 72 31 05

- Entre deux corps

Cette nouvelle exposition met en résonance le travail d'Aurélie Abadie sur l'espace interstitiel entre deux corps et les recherches plastiques tout en contrastes de Samuel Sauques mariant roche et verre.

Pratique. Jusqu'au 18 juin. Espace de la Calende à Rouen. Entrée libre. Tél. 09 81 97 38 77

- Anne-Claire Schmit expose

Jeune artiste rouennaise, Anne-Claire Schmit excelle dans la technique exigeante du monotype, une estampe à tirage unique. Elle présente actuellement une série de natures mortes saisissantes de réalisme.

Pratique. Jusqu'au 25 juin. Galerie Duchoze à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 07 34 13

- La cathédrale de nuit

Jérôme Séron, photographe rouennais, dévoile sa vision de la cathédrale de Rouen dans cette exposition baptisée Vibrations lumineuses.

Pratique. Jusqu'au 15 juillet. Librairie Théo Phil à Rouen. Entrée libre. Tél. 06 37 01 64 04

- Fées de David Bobée

Dans l'espace clos d'une salle de bains baignée dans une lumière verte et tamisée, un jeune homme rencontre d'étranges créatures aquatiques : une fable de David Bobée sur des textes de Ronan Chéneau.

Pratique. Jusqu'au 14 août. 29 rue Victor Hugo à Rouen. Tarif 10€. www.cdn-normandierouen.fr

- Rouen la nuit

Artiste plasticien et photographe, Thomas Cartron dresse le portrait d'une ville fantomatique plongée dans la pénombre et ponctuée par les lumières artificielles: des compositions poétiques à la limite de l'abstraction.

Pratique. Du 11 juin au 17 septembre. Maison de l'architecture à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 85 45

- Le monde ouvrier

Le photographe Loïc Séron explore les dessous de l'industrie avec une galerie de portraits d'ouvriers de la région en écho à une série de photos des Rouennais Ellebé et Burchell realisée dans les années 50 et 60.

Pratique. Jusqu'au 8 janvier. La Corderie Vallois à Notre-Dame-de-Bondeville. Gratuit. Tél. 02 35 74 35 35