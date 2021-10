Caen. six mois de prison ferme pour vol avec effraction au tournevis

Il était aux alentours de 16 h ce mardi 7 juin à Caen (Calvados), une femme remarque deux personnes dans la cour de son voisin absent.

Elle est pour le moins intriguée par leur comportement car la plus âgée est ni plu ni moins en train de forcer la porte-fenêtre de l'habitation. N'y parvenant pas, elles prennent la fuite. Mais quelques centaines de mètres plus loin, elles pénètrent dans une autre maison, avec le même mode opératoire. Là sont volés des bijoux, un téléphone portable, des tablettes, des ordinateurs, de l'argent et un flacon de parfum.

Caché dans son soutien-gorge

Appréhendée, la jeune femme de 19 ans reconnaît le tentative d'effraction et le vol du parfum (le flacon est retrouvé sur elle) mais elle nie les autres larcins. Un long tournevis plat est retrouvé dans son sac et un autre dans son soutien-gorge.

Cristina Dordevic a été jugée le jeudi 9 juin en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen, pour vol avec effraction et tentative de vol. Venant de Croatie, elle prétend n’être en France que depuis une dizaine de jours, mais bizarrement elle a déjà été jugée par le tribunal pour enfant pour vols et recels et parle correctement le français. Sa comparse, âgée de 11 ans, fait quant à elle partie des gens du voyage et a été placée dans un foyer d’où elle s'est enfuie. "On se promenait et on voulait acheter une robe, mais on n'avait pas d'argent. On a trouvé les tournevis sur un chantier. Mais je n'ai volé que le parfum."

Le procureur a bien du mal à la croire, d'autant plus qu'une troisième personne qui n'a pu être identifiée a été aperçue sur les lieux. Trois mois de prison ferme sont requis. Elle écope au final de six mois de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt. Et le président de conclure : "Cette sanction peut paraître sévère, mais vous emmenez une enfant pour lui apprendre "le métier" de voler ! C'est scandaleux !"

A LIRE AUSSI

Près du Havre, il retrouve son ordinateur sur le bon coin, des adolescents interpellés