L'histoire des 87 fusillés de la prison de Caen racontée aux enfants

Du 6 juin 1944, l'Histoire a conservé les images des barges, fendant la mer, et des hommes tombant sous le ciel indéfiniment gris de Normandie. Moins nombreux sont ceux à savoir qu'à quelques kilomètres, quelques heures plus tard, un autre drame, d'une autre nature, s'est noué.

Ce jour-là, à la prison de Caen (Calvados), est un jour comme les autres. Jusqu’à ce que la nouvelle du Débarquement parvienne aux Allemands. Leur "mission" est alors claire : "Que les résistants emprisonnés ne tombent pas aux mains des Alliés", explique Vanina Brière, chargée de recherche à la Fondation pour la mémoire de la déportation. Leur évacuation vers Paris est un temps envisagée. "Mais la gare a été bombardée", rappelle-t-elle.

Que sont devenus les corps ?

L'exécution des prisonniers est alors ordonnée. En rang, six par six, ils sont fusillés. Sans attendre. "87 hommes" perdent ainsi la vie. Leurs corps sont transportés vers un charnier, creusé à la hâte dans une courette de la maison d'arrêt, avant d'être recouverts de chaux. Comble de l'horreur : quelques semaines plus tard, alors que la Libération de Caen est imminente, les Allemands déterrent les dépouilles. Elles sont chargées dans des camions par des détenus de la prison d'Alençon (Orne), pour la plupart exécutés après avoir effectué l'ignoble besogne. Que deviennent ensuite les corps ? Cela, personne ne le sait. Pas même soixante-douze plus tard.

L'enquête, qui durera jusque dans les années 80, ne permettra pas de faire éclater la vérité. Durant leur procès, certains accusés évoqueront un brasier. D'autres que les corps ont été "jetés" le long des routes. "Les rotations durent une heure et demie selon les témoignages", précise la chargée de recherche. Différents éléments laissent à penser que les camions auraient pris la direction de Louvigny ou de Carpiquet. Aujourd'hui, différents projets, comme l'allongement de la piste de l'aéroport située sur cette seconde commune, redonnent l'espoir aux familles des fusillés de pouvoir un jour offrir une sépulture à leurs proches.

Cette histoire, c'est celle que Vanina Brière a décidé de mettre en mots et en images, pour les enfants, grâce au livre qu'elle vient de publier, Théo, petit-fils de héros anonymes. Un ouvrage édité grâce aux dossiers des fusillés, conservés par le Pôle des archives des victimes des conflits contemporains, situé au Service historique de la défense à Caen (Calvados).

Pratique. À partir de 10 ans. Théo, petit-fils de héros anonymes de Vanina Brière. Ed. Oskar (9,95 €)