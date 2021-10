Loi Travail : 40 000 manifestants au Havre selon la CGT

Entre 37 000 et 40 000 manifestants, selon la CGT, ont défilé ce jeudi 9 juin 2016 au Havre (Seine-Maritime) contre la loi Travail. C'est le plus gros cortège en Normandie, devant Rouen (Seine-Maritime) et Caen (Calvados).