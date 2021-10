Bilan du nucléaire en Normandie en 2015 : de nombreux incidents, mais l'ASN rassure

"Le niveau de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en Normandie est globalement satisfaisant en 2015 et s'inscrit dans la continuité de 2014." Tel est le bilan global dressé par Guillaume Bouyt, chef de la division territoriale de l'ASN, basée à Caen (Calvados), mercredi 8 juin 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Au même moment, Greenpeace portait plainte pour pollution de l'eau contre le centre de stockage de déchets nucléaires de Digulleville (Manche), le plus ancien de France. Il y aurait des fuites.

Mais derrière le constat général de l'ASN (195 inspections menées tant dans les équipements médicaux et industriels utilisant des procédés radioactifs que dans les centrales nucléaires) des nuances existent entre les différentes installations.

La centrale nucléaire EDF de Paluel

La centrale nucléaire de Paluel a posé le plus de problèmes en 2016 en Normandie. Depuis la chute d'un portique extérieur d'un palonnier de plusieurs tonnes en avril 2015 jusqu'à la chute de la partie haute d'un générateur à vapeur le 31 mars, en passant par l'incendie industriel d'un condenseur en juillet 2015, les incidents ont été nombreux. "Nous avons recensé 62 événements significatifs, dont huit de niveau 1 (sur 15 en Normandie)", précise Guillaume Bouyt. Un niveau qui traduit "un écart dans la procédure liée à la sûreté" nucléaire.

L'ASN a mené dans cette centrale 22 inspections en 2015 et en dresse un bilan "contrasté", évidemment lié à ces nombreux incidents. Mais Guillaume Bouyt veut relativiser : selon lui, s'il y a eu tant d'incidents, c'est aussi parce que la centrale compte quatre générateurs en fonctionnement et a une grande activité.

EDF vient par ailleurs d'annoncer que le redémarrage du réacteur était reporté du 31 mars au 31 août 2017. Encore faut-il que l'ASN autorise ce redémarrage.

La centrale nucléaire EDF de Penly

18 inspections ont été menées à la centrale nucléaire de Penly en 2015. "19 événements significatifs dont un de niveau 1 ont été signalés", souligne Guillaume Bouyt qui évoque une année "globalement satisfaisante" et "positive" avec un seul arrêt du réacteur 2, "assez bref". L'exercice de crise du 13 octobre 2015 s'est déroulé sans souci.

Les usines Areva NC de La Hague

55 inspections ont été menées dans les usines de traitement des déchets nucléaires Areva NC de La Hague (Manche), dont 14 inopinées. 30 événements significatifs, dont un de niveau 1 ont été signalés, soit une quantité "stable" par rapport à 2014. Guillaume Bouyt a cependant mis l'accent sur le suivi en service des évaporateurs, dont la corrosion est plus rapide que prévue et dont il faudra décider prochainement de l'arrêt ou non de leur fonctionnement.

La question de la reprise et le conditionnement des déchets anciens, issus des anciennes usines, se pose également car ils ne répondent pas "aux conditions de sécurité actuellement requises".

Le chantier EPR et la centrale de Flamanville

20 inspections ont été menées sur le chantier EPR de Flamanville (Manche), soit autant que sur les sites en fonctionnement. Quant à la centrale en fonctionnement, ont été recensés 33 événements significatifs dont quatre de niveau 1. Guillaume Bouyt promet "une attention particulière" au vu de ces incidents.

Mais aussi...

Les travaux d'évacuation des déchets radioactifs sur le site de l'ancienne usine Bayard (fabrication de réveils avec des composants radioactifs), à Saint-Nicolas d'Aliermont, près de Dieppe, sont en cours et devraient s'achever en 2016. Des espaces verts y seront ensuite aménagés ainsi que des places de stationnement.