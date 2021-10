En Seine-Maritime, les cambrioleurs interpellés après deux ans d'enquête

Il aura fallu deux ans d'enquête et de recherches acharnées pour que gendarmes et policiers cernent les quatre auteurs de deux cambriolages, commis dans la nuit du 18 au 19 juin 2014 dans l'agglomération de Dieppe (Seine-Maritime).

Du tabac, des jeux, de l'argent et un ordinateur volés

Cette nuit-là, quatre suspects dérobent dans ces deux commerces des jeux à gratter, du tabac, de l'alcool, de l'argent et un ordinateur. Le coup est minutieusement préparé : ils ont laissé très peu de traces et rendent leur traque difficile.

Mais après près de deux ans de recherches, une receleuse est localisée par les militaires. Les investigations permettent de remonter jusqu'aux quatre cambrioleurs présumés, dont deux sont déjà incarcérés pour d'autres délits commis depuis.

Mineurs au moment des faits

Le lundi 6 juin 2016, les forces de l'ordre se mobilisent. La brigade de recherches de Dieppe, la communauté de brigades d'Offranville et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Dieppe interviennent et interpellent les deux autres mis en cause, qui se trouvaient toujours dans la nature.

Placés en garde à vue, ils seront prochainement convoqués devant la justice. Deux étaient mineurs au moment des faits.

