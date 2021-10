Basket, Nationale 1. Le Caen BC travaille à la construction de son secteur intérieur

Le Caen Basket Calvados a annoncé samedi 3 juin 2016 sa première recrue de l'intersaison avec la signature de Sébastien Cape (1,83m) au poste de meneur. Le joueur de 23 ans quitte l'union Tarbes-Lourdes après deux saisons. Lors de l'exercice 2015-2016, il a compilé 12,8 points par match et 4 passes décisive en 23 minutes de jeu.

Recherche doublure

"Le poste de meneur était l'une de nos priorités, comme le poste 5 d'ailleurs, après les arrêts de Philippe Da Silva et Ian Caskill, confie Hervé Coudray. On a cherché quelqu'un qui pouvait remplacer Philippe mais des meneurs avec 18 années d'expérience il n'y en a pas beaucoup sur le marché ! On a donc choisi un profil différent, un peu plus scoreur et un peu plus agressif."

Le technicien caennais avait notamment en mémoire la belle prestation de Sébastien Cape qui avait inscrit 28 points en mars dernier contre le CBC justement. "Il a pour projet personnel de découvrir la Pro B à moyen terme, donc forcément ça nous intéresse. J'ai fait le choix d'un meneur de jeu français, maintenant il va falloir lui trouver une doublure complémentaire. Et on travaille aussi à la construction du secteur intérieur." Là aussi les poste 5 évoluant à ce niveau ne sont pas légion.

Mélanie Caskill