Paris (AFP). Les Français envoient moins leurs enfants en colonies de vacances

Un sondage Ifop pour Jeunesse au Plein Air (JPA), organisme qui soutient financièrement les départs, montre mardi que les trois quarts des Français (76%) ont une bonne opinion des colonies de vacances, proportion dépassant les 80% chez ceux en ayant fait l'expérience dans leur enfance ou y ayant envoyé leur progéniture.

A leurs yeux, ces séjours laissent des souvenirs inoubliables aux enfants, leur apprennent à vivre en collectivité et favorisent la mixité sociale. Les parents apprécient tout autant des activités "mythiques" telles que veillées et grands jeux, que des activités plus innovantes.

77% pensent que les "colos" ont su innover et évoluer avec leur temps.

"On est très loin des +Jolies colonies de vacances+ que chantait Pierre Perret", souligne auprès de l'AFP Anne Carayon, directrice générale de Jeunesse au Plein Air. Les dortoirs collectifs ont été remplacés par des chambres de quelques lits, les enfants peuvent se lever à des heures échelonnées le matin, les activités se sont diversifiées avec du sport/nature ...

Pourtant, la fréquentation baisse depuis le pic atteint en 1995, avait montré en 2013 un rapport parlementaire. A cet âge d'or, le taux de départs des 5-19 ans en séjours collectifs de vacances de plus de cinq nuits atteignait 14%; en 2011, il avait quasiment chuté de moitié à 7,5%.

En 2014-2015, le nombre d'enfants accueillis a diminué à 1,3 million, comparé à 1,5 million sept ans plus tôt, selon le ministère de la Jeunesse. La durée des séjours, qui est d'un peu plus de 9 jours en moyenne, a elle aussi baissé.

L'Insee estime que près de trois millions d'enfants et adolescents, soit 25% de cette classe d'âge, ne partent jamais en vacances.

- 'Aussi important que l'école' -

Les principaux freins aux départs en colonies sont, selon le sondage, le coût financier du séjour (59%) et le manque de confiance dans le personnel accompagnant (57%).

Avec un coût moyen de 500 euros pour un séjour d'une semaine, "les enfants qui partent en colonie de vacances sont ceux dont les familles ont accès aux aides, ou ont des hauts revenus", souligne Mme Carayon. Pour tenter d'enrayer la baisse de fréquentation de la classe moyenne, qui nuit à la mixité sociale, la JPA attribue des aides jusqu'à 1.200 euros de quotient familial, au-delà de ce que prévoient les Caisses d'Allocations familiales (CAF).

Les aides peuvent aussi provenir des communes ou des comités d'entreprises.

Quant au manque de confiance dans les accompagnants, il peut s'expliquer par les craintes d'accidents, et les récentes affaires de pédophilie à l'école.

Le ministère de la Jeunesse fait valoir que les professionnels du secteur sont soumis au Système d'information relatif aux accueils de mineurs (SIAM), dispositif de croisement de fichiers qui permet d'identifier les personnes à ne pas mettre en présence d'enfants.

Les difficultés financières des collectivités territoriales, qui les ont amenées à accorder moins d'aides au départ, ont également eu un impact sur la fréquentation.

Le ministère de la Jeunesse avait lancé l'an dernier une campagne de promotion des colonies de vacances. Il la renouvelle cette année avec des affiches "Pars en colo #AdopteUnPote".

Pour "permettre aux classes moyennes de repartir", Jeunesse au Plein Air propose de développer avec l'Etat et les acteurs publics locaux des mécanismes comme un "compte épargne colo", qui serait abondé par les familles tout au long de l'année et bonifié par une aide. Elle souhaite aussi la création d'un site internet d'informations unique.

"Les colonies de vacances, c'est aussi important que l'école. Il faut réussir à leur redonner un place importante dans le parcours de vie de l'enfant", plaide Mme Carayon.