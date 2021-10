Crues : pas de dégâts majeurs, la Normandie repasse en orange

Après une nuit en vigilance rouge, décidée "par précaution", l'Eure et la Seine-Maritime repassent vigilance en orange ce dimanche 5 juin 2016. Pas de dégâts majeurs la nuit dernière liés aux inondations, même si plusieurs débordements de la Seine dans la boucle d’Elbeuf et à Rouen ont été signalés. Ils ont été "limités et localisés" selon la préfecture.

La préfète de Normandie, Nicole Klein, maintient son appel à la prudence : "le retour à la vigilance orange du tronçon Seine-Aval n'exclut cependant pas le danger". Deux facteurs sont toujours à prendre en compte : les débits très importants de la Seine et de forts coefficients de marée. Le prochain pic de pleine mer est prévu cet après-midi entre 15h et 16h.

