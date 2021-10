950e anniversaire de l'Abbaye-aux-Dames à Caen : un casting pour incarner Guillaume et Mathilde

C'est l'un des plus illustres couples de Normandie : Guillaume le Conquérant et Mathilde de Flandre. Mariés vers 1050, contre l'avis du Saint-Siège pour raison de consanguinité, les jeunes gens sont excommuniés par l’Église. Pour obtenir le pardon de l'institution, ils font ériger à Caen (Calvados) l’Abbaye-aux-Hommes et l'Abbaye-aux-Dames.

Cette dernière a été consacrée le 18 juin 1066, en présence des époux.

Pour fêter le 950e anniversaire de cet événement, la ville, la Région et le diocèse se sont associés autour d'un important programme de festivités (programme complet ci-dessous). Une marche aux flambeaux doit notamment avoir lieu. Pour l'ouvrir, un casting est organisé jeudi 9 juin 2016 à Caen pour trouver deux bénévoles qui incarneront Guillaume et la Mathilde. Des porteurs d’étendards et des musiciens sont également recherchés.

Marche aux flambeaux : télécharger votre bulletin !

Les candidats intéressés, hommes ou femmes, doivent avoir entre 20 et 50 ans, venir avec leur carte d'identité et :

Pour Guillaume et Mathilde :

Pour Mathilde, avoir les cheveux mi-longs ou longs. Il faudra également disposer d’un haut et d’un bas de couleur rouge (robe, pantalon, chemise, tee-shirt…) ;

Pour Guillaume, avoir les cheveux courts ou mi-longs et disposer d'un haut et d'un bas de couleur bleu (pantalon, chemise, tee-shirt...).

Pour les porteurs d’étendards :

Disposer d’un haut de couleur blanche (chemise, tee-shirt...) et d'un bas (pantalon ou jupe) de couleur noire.

Pour les musiciens :

Savoir jouer du fifre et/ou du tambour et disposer desdits instruments.

Disposer d’un haut de couleur blanche (chemise, tee-shirt...) et d'un bas (pantalon ou jupe) de couleur noire.

Par ailleurs, pour porter un flambeau, le grand public doit télécharger le bulletin d'inscription ici, et le retourner avant le 15 juin à 14h à marcheauxflambeaux@caen.fr.

#2016AnnéeGuillaume Incarnez Guillaume ou Mathilde lors de la marche aux flambeaux le 18/06. https://t.co/pCnBx4eXqt pic.twitter.com/rh0HVite3q — Ville de Caen (@CaenOfficiel) 2 juin 2016

Programme des festivités et célébrations religieuses autour du 950e anniversaire de la consécration de l'Abbaye-aux-Dames

Jeudi 16 juin Conférence "L'abbaye-aux-Dames, sa dédicace le 18 juin 1066", par Véronique Gazeau, professeur d'histoire médiévale : 20h30, à abbatiale Saint-Gilles. Organisée par l'association Esprit d'art et patrimoine. Gratuit.

Vendredi 17 juin Vêpres œcuméniques présidées par le Vénérable Ian Chandler, vicaire général du diocèse d'Exeter, en présence de Monseigneur Boulanger, évêque du Calvados : à 18h30, abbatiale Saint-Gilles. Complies chantées par les Bénédictines de Bayeux : à 21h30, abbatiale Saint-Gilles.

Samedi 18 juin Messe solennelle* présidée par Monseigneur Boulanger, évêque du Calvados : à 10h30, abbatiale Saint-Gilles. Concert de la chorale Saint-Georges : à 20h30, l'Abbaye-aux-Hommes. Marche aux flambeaux : rassemblement à partir de 21h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, départ 22h30.

Jeudi 23 juin Conférence "Le rôle des abbayes dans la Normandie médiévale", par Pierre Bouet, professeur honoraire de l'Office universitaire d'études normandes : à 20h30, abbatiale Saint-Gilles. Organisée par l'association Esprit d'art et patrimoine. Gratuit.

Jeudi 30 juin Conférence "L'Abbaye-aux-Dames dans le mouvement monastique normand", par François Neveux, professeur émérite en histoire médiévale : à 20h30, abbatiale Saint-Gilles. Organisée par l'association Esprit d'art et patrimoine. Gratuit.



Le programme de la Région sera officiel mardi 7 juin. La collectivité a d'ores et déjà annoncé des reconstitutions, concerts, visites guidées théâtralisées, contes pour enfants, rencontres d’auteurs, expositions etc. A la nuit tombée, "un spectacle inoubliable et inédit" devrait être projeté sur les murs du monument.

* Ecrite spécialement pour le 950e anniversaire de l'Abbaye-aux-Dames par Jean-Luc Fricou, titulaire des orgues de Saint-Jean et professeur au conservatoire de Caen.