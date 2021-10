Les pierres de la maison diocésaine de Caen serviront à la construction d'une église

C'est ce qu'on appelle ajouter sa pierre à l'édifice. À Caen (Calvados), la maison diocésaine n'avait que faire d'un mur, certes témoin d'un passé, mais nuisant à l'unité de son site. À Hérouville Saint-Clair, le chantier de reconstitution historique Ornavik, porté par l'association Les Vikings an 911, cherchait des pierres pour voir aboutir l'un de ses nouveaux projets : l'édification d'une église carolingienne. "Le symbole est extraordinaire. Quel beau message !", Christian Sébire, fondateur d'Ornavik

Des mariages bientôt célébrés à Ornavik ?

Début juin 2016, pendant trois jours, le mur de 100 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, et épais d'environ 50 à 60 cm, a donc été déconstruit. "Notre comité scientifique a validé la taille des pierres", explique-t-il. "Cette église sera petite. Presque une chapelle. Elle ne fera pas plus de 40 m2." Le chantier de construction pourrait commencer au printemps 2017. "Je pense qu'il faut ensuite compter douze à dix-huit mois. Cela dépendra du nombre de bénévoles capables de faire de la maçonnerie, à l'ancienne." Et après ? "Vous connaissez notre petit grain de folie ! Nous aimerions que cette église soit sacralisée. Cela aurait beaucoup de sens à notre avis", annonce Christian Sébire. Le fondateur va même plus loin : pourquoi ne pas envisager d'un jour pouvoir y célébrer… des mariages ! "Pour l'instant, c'est un rêve…"

