Peut on faire rire un rat quand on le chatouille ?

"Le rire est le propre de l'homme" - Rabelais -



FAUX ! Objection ! La thèse de l'écrivain tomberait à l'eau... à cause des rats ! En effets, les petits rongeurs sont tout à fait capable de rire. Et pour le découvrir, les scientifiques ne font rien d'autre que… les chatouiller.



Les scientifiques ont observé une cage de jeunes rats. L'on s'en doute, le jeu est un passe temps favoris pour tous les animaux. Rien d'original à cela, mais à priori, tout semble se dérouler dans le plus grand silence.





Les rats rient en ultrason.



Contrairement à nous, les rats communiquent en ultrason. En comparant les ultrasons enregistrés lors de jeux avec des congénères, et les enregistrements des cris poussés par les rongeur quand on les chatouille. Les bruits sont exactement les mêmes.



Inaudibles à l'oreille humaine, les ratons chatouillés émettent de nombreux rires : ils rient en ultrasons, et heureusement ! Il est fort appréciable de savoir que nous ne pouvons pas les entendre, car il a aussi été découvert que l'un de leurs jeux favoris était de rire plus fort que son voisin.