Normandie : des enfants parcourent la seconde étape du Tour de France

250 élèves de 80 classes de CM 1 et de CM 2 des écoles de Saint-Lô (Manche) se sont pris pour des coureurs cyclistes. Jeudi 2 juin 2016, dans la matinée, ils se sont lancés sur une partie du parcours de la seconde étape du Tour de France, qui se déroulera le 3 juillet entre Saint-Lô et Cherbourg. Ils ont commencé leur course après avoir entonné La Marseillaise.

15 kilomètres à parcourir

Ils ont parcouru un trajet de 15 kilomètres, et ont pu valider leur permis vélo. Pour ces jeunes âgés de 10 à 11 ans, c'est une fierté. Ecoutez à leur arrivée Baptiste, Brian, Hugo et Sacha :

Petits cyclistes

Au total ce sont 2 000 petits cyclistes qui sillonnent des parcours de la grande boucle dans la Manche pour valider leur permis vélo. C'est une initiative de l'Education Nationale qui avait répondu à un appel à projets lancé par l'association du Grand Départ du Tour de France dans la Manche.