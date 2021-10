"Tarzan" retourne dans la jungle dans une nouvelle bande-annonce du remake

Le comédien suédois donne la réplique à Margot Robbie ("Diversion", "Suicide Squad"), Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Avengers") ou encore Christopher Waltz ("Inglorious Bastards").

David Yates, le réalisateur des quatre derniers volets de la saga "Harry Potter", est aux manettes de cette nouvelle adaptation. Elle passe rapidement sur l'enfance de l'homme élevé par des singes, et met en scène Tarzan, une fois revenu à la vie civile anglaise, sous son véritable nom de John Clayton III, lord Greystoke et marié à Jane (Margot Robbie). Il est appelé par la reine Victoria afin de revenir au Congo et servir d'émissaires entre les forces britanniques et les populations locales.

Son instinct sauvage reprendra rapidement le dessus pour combattre le capitaine Rom, un redoutable militaire belge incarné par Christoph Waltz. John Hurt et Djimon Hounsou sont également à l'affiche du long-métrage.

"The Legend of Tarzan" sortira le 6 juillet 2016 en France.