Bagelstein, rue de Bras à Caen

Et pour que les clients patientent tranquillement à la prise de commande, des blagues en tous genres accrochées un peu partout, font passer le temps.

100 % frais

Pour choisir son menu, rien de plus simple. Un coup d'œil aux ardoises qui trônent au-dessus des serveurs suffit, sachant qu'ici, on vous annonce que rien n'est surgelé. J'opte pour un "menu de ouf" à 8,70 €, incluant une boisson, un dessert et bien sûr, mon bagel. 1,40 € supplémentaire permet de s'offrir des chips ou une salade de choux en accompagnement. C'est à ce moment qu'il faut rester le plus concentré pour choisir la meilleure des six combinaisons qui habilleront votre sandwich : mozza, tomates séchées et poivrons marinés dans l’Isidore ; mousse de thon, yaourt et concombre pour l’Henriette ; poulet, miel et moutarde pour le Hypolite ; saumon, yaourt et oignons rouges pour le Léontine, pastrami, sauce barbecue et cream cheese pour le Cab et "tout ce que vous voulez" dans l’Albertine. Sans oublier la formule du mois, et les bagels sucrés. Les amateurs de muffins et de cookies apprécieront le dessert.

Pratique. 18 rue de Bras à Caen.

Tél. 02 31 73 38 32.