Expo universelle 2025 : une députée de Normandie représentera la France

La Normandie sera représentée dans le groupe d'études pour la candidature de la France à l'Exposition universelle 2025. Installé mercredi 1er juin 2016, ce groupe d'études est co-présidé par le député PS Bruno Le Roux et Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et est composé de 68 députés dont neuf ont été désignés vice-présidents. Valérie Fourneyron, députée de Seine-Maritime et ancienne ministre des Sports, a été nommée vice-présidente de ce groupe.

Une partie de l'Expo à Rouen ?

La mission de ce groupe est simple : accompagner la candidature de la France pour accueillir cette Exposition. Le groupe sera libre de mener des auditions, voire de déposer une proposition de loi renforcant la candidature de la France.

Dans le cas où la candidature de la France serait retenue, l'Exposition universelle se déroulerait essentiellement à Paris mais pas seulement. Elle ferait des haltes en province, y compris à Rouen, qui a accueilli début avril une exposition présentant la candidature tricolore.