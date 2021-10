Seine-Maritime : sa voiture tombe dans le fleuve, une femme sauvée de la noyade

Mardi 31 mai 2016, il est 18h. Les sapeurs-pompiers de Grand-Couronne sont mobilisés pour un véhicule en train de couler dans la Seine, au niveau du bac de la Bouille, près de Rouen (Seine-Maritime). Des secours formés au pilotage d'embarcation sont dépêchés sur place, tout comme la police, le Samu et la brigade fluviale de la gendarmerie. Un pompier plonge pour porter secours à la victime et la dégager du véhicule en train de sombrer, la sauvant d'une noyade certaine.

La victime réanimée par le Samu

Le Samu réanime alors la victime et la conduit saine et sauve au centre hospitalier d'Elbeuf. On ignore encore les circonstances qui ont conduit le véhicule et sa victime dans le fleuve. Un des pompiers participant à l'opération s'est réjoui de l'issue heureuse de cette dernière sur Twitter :

Anticipation,action,coordination ce soir je rentre à la maison après une inter réussi fait avec des mecs biens pic.twitter.com/mgKqVyLn0f — Hervé RICHARD (@erverichard) 31 mai 2016

Un autre véhicule repêché le lendemain

Un autre véhicule a été repêché dans la Seine, mercredi 1er juin 2016 au matin à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Le véhicule a été enlevé par une grue : il n'y a aucune victime à déplorer.