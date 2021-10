Paris (AFP). Paris: un mort et huit blessés dont deux graves dans un incendie

Le feu, dont la cause n'était pas connue, s'est déclaré dans un immeuble de sept étages situé 158 boulevard Davout.

L'incendie s'est propagé à une des trois cages d'escalier de l'immeuble et à plusieurs appartements situés entre les troisième et septième étages.

Une femme, qui a sauté par la fenêtre, est morte. Deux autres femmes ont été gravement blessées par des intoxications et des brûlures. Leur pronostic vital est engagé, a précisé le capitaine Yvon Bot, des sapeurs-pompiers de Paris qui ont été appelés vers 00h30.

Quatre femmes et deux hommes ont été plus légèrement touchés par des intoxications et des brûlures.

Le feu a été rapidement maîtrisé grâce à l'intervention de 80 sapeurs-pompiers et 20 véhicules. Les sauveteurs ont récupéré dix personnes qui étaient à leur fenêtre et risquaient de sauter dans le vide, selon le capitaine Bot.

Les 60 habitants de l'immeuble ont été évacués et conduits dans un centre d'accueil.

L'un des habitants, Thomas Chaney, a affirmé à l'AFP que beaucoup de locataires étaient préoccupés par l'état de salubrité de l'immeuble et avaient signalé plusieurs problèmes au bailleur, la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris): présence de souris et cafards, caves "dans un état lamentable", problèmes électriques.

L'immeuble, selon lui, n'est "pas vétuste mais a besoin d'être réhabilité". Il a déploré que la RIVP n'ait "pas fait les travaux qui s'imposaient dans un immeuble assez ancien".