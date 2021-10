Dieppe: Hervé Morin et Pascal Martin demandent de l'aide face aux migrants

Dans deux lettres adresseées le 26 mai 2016 à la Préfète de la Reégion-Normandie, Nicole Klein, le Président de la Région Normandie et Président du Syndicat Mixte du Port de Dieppe, Hervé Morin, et le Preésident du Département de la Seine-Maritime et Président du Syndicat Mixte de Promotion de l’activité Transmanche, Pascal Martin, ont à nouveau exprimé leur inquiétude quant à la situation des migrants pénétrant illégalement sur le site dieppois du Transmanche.

La situation se dégrade

En 2013 le nombre de migrants a commencé à augmenter de façon significative à Dieppe. Depuis 2015, c'est l'explosion. Ils se pressent, déterminés à embarquer clandestinement sur le ferry vers l'Angleterre. Pour les services de gardiennage et les personnels de DFDS Seaways et du Syndicat Mixte du Port de Dieppe, la situation est extrèmement tendue, en particulier pendant l’escale nocturne. Pascal Martin s’est ainsi adressé à la Préfète : «cette situation nuit gravement aux conditions de travail, ainsi qu’à l’activité Transmanche, activité, qui, comme vous le savez, est fortement soutenue par le Conseil Départemental dans l’intérêt de l’économie locale ». Les Présidents évoquent un climat permanent de violence et de peur.

Des mesures urgentes

Face à cela, le Département et la Région ont déjà pris des mesures depuis quelques mois.

- Accueil des migrants

- Expulsion de ceux qui ne peuvent être accueillis

Un soutien de l'Etat est maintenant attendu. Hervé Morin demande à la Préfète : « de mobiliser les effectifs policiers nécessaires aux fins de garantir la sécurité du terminal Transmanche pour les passagers et l’ensemble des personnels intervenant le temps des escales des ferries, en particulier celle de nuit de 20h à 24h.» Pascal Martin insiste "Il est important et nécessaire aujourd’hui de préciser les mesures que vous envisagez de prendre"