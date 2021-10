Ivres, près de Rouen, ils démontent un moteur de voiture et tentent de voler des pièces

Dimanche 29 mai 2016, peu avant minuit, la police est mobilisée rue Edwin Aldrin à Grand-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime), pour un vol sur une voiture. Sur place, ils observent deux hommes en train de démonter le morceau d'un moteur, la vanne EGR.

2,8g d'alcool dans le sang

Ils sont arrêtés en flagrant délit. L'un, âgé de 25 ans et domicilié à Grand-Quevilly, a 2,8g d'alcool dans le sang. Le second, âgé de 39 ans, habite à Mont-Saint-Aignan. Les deux ont été interpellés et placés en garde à vue, après un passage par la cellule de dégrisement pour le premier.

Une bombe lacrymogène et une batte

Sur eux ont été retrouvés une bombe lacrymogène et un grand morceau de bois servant à se défendre. La partie du moteur dérobée a été retrouvée dans leur voiture, ainsi qu'une boîte à outils.

Lire aussi :