Jugé pour exhibitions sexuelles à Caen : "On ne séduit pas une femme de cette manière !"

Un jeune homme de 19 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le mercredi 25 mai pour exhibitions sexuelles. Les faits se sont produits le 31 mars et le 9 avril 2016 dans un foyer de Caen, où réside le prévenu.

En mars, il a baissé son jean devant une infirmière. Et en avril, il s'est présenté, braguette ouverte, le sexe apparent, devant une assistante sociale. Antérieurement, il avait harcelé une femme qui attendait le bus, lui déclarant, en lui touchant les seins, qu'il aimait les femmes d'âge mur.

"C'est plus fort que moi"

A la barre le président le questionne : "Et en ce qui concerne cette autre personne à laquelle vous avez écrit ?" "J'étais amoureux alors je lui ai mis un mot sur son pare-brise." "Certes, mais pourquoi écrire : 'J'ai une grosse bite' et en indiquer les mensurations ? "On ne séduit pas une femme de cette manière !" "C'est plus fort que moi."

Son casier judiciaire comporte plusieurs mentions d'agressions sexuelles.

A "deux doigts du viol"

L'homme, présente un handicap léger ainsi qu'une altération du discernement, ce qui le rend toutefois responsable de ses actes et justifie sa présence à l'audience. Le procureur fait remarquer que chacun vit avec des barrières et que quand on commence à les franchir on va de plus en plus loin. Il ajoute que le prévenu est passé plus d'une fois à "deux doigts du viol" et requiert quatre mois de prison ferme.

L'avocat de la défense n'est pas de cet avis et rappelle que son client aurait été abusé sexuellement très jeune lors d'un placement dans une famille d'accueil. Elle ajoute que son comportement est impudique mais pas réellement volontaire. L'homme a besoin de suivi quotidien au niveau de l'hygiène et de l'habillement. "C'est tout de même un handicapé, plaide-t-elle, qui agit de manière archaïque."

Il est condamné à 70h de travaux d'intérêts général à effectuer dans les 18 mois, faute de quoi il écopera de deux mois de prison ferme.