Orne : le représentant d'une organisation de commerçants veut couper les financements publics des syndicats

Habitant de l'Orne, Gilbert Renouf, secrétaire général du CID vient d'écrire au premier ministre Manuel Valls, en lui suggérant de couper les subsides publiques versées aux syndicats qui bloquent le pays, soit quelque 600 millions d'euros, versés annuellement aux organisations syndicales.

Commerçants à bout de souffle

Le C.I.D regroupe des petits commerçants et artisans de toute la France, qui n'en peuvent plus des grèves, des pénuries, et des manifestations à répétitions, qui mettent leurs petites entreprises en péril.

L'Ornais Gilbert Renouf n'est pas opposé à la réforme du code du travail, et il veut que le gouvernement soit logique et aille jusqu'au bout du bras de fer :

