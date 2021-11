Le Tour de France 2011 en Normandie - vidéo

Le passage de la grande boucle est toujours un événement sportif, populaire et festif. Le jeudi 7 juillet, la caravane et les cyclistes de l’édition 2011 du Tour de France passeront par les trois départements de Basse-Normandie :la Manche, l’Orne et le Calvados avec l’arrivée à Lisieux.

L’étape normande (dont le départ est en Bretagne !), Dinan – Lisieux est la plus longue du Tour 2011, avec 226 kilomètres.

L’un des journalistes de Tendance Ouest, Thibault Deslandes, qui en connaît un rayon… a testé – en VTT ! – les difficultés de cette 6ème étape.

Regardez le 1er épisode de cette mini-série vidéo réalisée sans trucage et avec un équipement sportif... minimum.

N.B : À l’occasion du passage du Tour de France en Normandie, Tendance Ouest installe son camion-studio à Avranches pour une émission spéciale, en direct, de 10h00 à 14h00, ce jeudi 7 juillet, en compagnie de nombreux invités.