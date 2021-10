Rouen : l'immeuble Jules Adeline bientôt démoli, Grammont continue sa mue

Cela fait 60 ans. Depuis 1956, l'immeuble Jules Adeline domine le quartier Grammont à Rouen (Seine-Maritime). Ses briques rouges, sa forme en H, sa "conception originale" selon le maire Yvon Robert. Oui mais voilà, depuis la fin de l'année 2015, cet immeuble emblématique du Rouen rive gauche n'est plus qu'une coquille vide. Les 150 foyers qui y résidaient en HLM en sont partis progressivement.

Démolition à l'automne

C'est la municipalité qui l'a décidé. Il y a sept ans déjà. "Les pièces sont toutes petites, les constructions extrêmement sommaires. Et les appartements étaient très bruyants", expose le maire. "Nous avons donc décidé, dans le cadre du plan ANRU 1 (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) de le faire démolir". La démolition, financée par l'État via l'ANRU et qui sera très coûteuse - à cause de l'amiante retrouvé dans le bâtiment et qui peut engendrer une multiplication de facture par quatre - est prévue pour la fin 2016. Le coût des travaux est estimé à 1,3 millions d'euros.

Du logement social, de l'accession à la propriété et des maisons

Reste à savoir ce qui sera construit à la place. Yvon Robert évoque un programme mixte avec une forte proportion d'accession à la propriété et une plus petite de logements sociaux. Pour le maire, il s'agit de "poursuivre sur la voie de la mixité sociale". Il n'y aura d'ailleurs pas que des appartements : "Il y aura aussi une part de maisons individuelles", poursuit Yvon Robert. L'État, par l'intermédiaire du plan ANRU 2, financera une partie de l'opération. Le calendrier, lui, dépend "des montants de l'ANRU 2", qui s'annoncent moins conséquents qu'auparavant. Le maire garde un objectif en tête :

"Je souhaite qu'en 2021-2022, la transformation du quartier soit achevée." Yvon Robert