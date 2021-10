Près de Caen, les querelles de voisins dégenèrent

Dans un immeuble d'Ifs, au sud de Caen (Calvados), une femme et ses enfants se font régulièrement insultés par un de leur voisin ou agressés et menacés par certains de ses amis. Elle dénonce ces faits mais rien n'y fait. Le même homme a déjà frappé un autre voisin, en lui assénant : « Tu vas aller manger tes morts ! »

Le 30 novembre 2015, à 18h45, la situation dégénère : il ouvre sa porte au passage de sa voisine et la gaze à l'aide d'une bombe lacrymogène.

L'individu, âgé de 36 ans, a comparu le mercredi 25 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence avec usage d'une arme.

Des problèmes d'alcool

L'homme reconnaît les faits tout en les minorant et affirmant que la bombe n’était pas destinée à cette femme. Il admet néanmoins ses problèmes de boisson et de comportements agressifs sous l'effet de l'alcool. Sa compagne a elle rédigé une attestation en sa faveur, en vue de l'audience. L'avocat de la victime plaide que l'objectif de ce jugement a pour but de mettre un terme à un contexte de destruction de vies imposé par cet homme et par ses acolytes. Elle ajoute que les conflits de voisinage intéressent rarement la police et qu'on laisse le plus souvent les gens régler les choses entre eux.

4 mois de prison avec sursis

L'avocat de la défense quant à lui, fait remarquer que tout se concentre sur son client mais que c'est le voisinage entier qui est dégradé. Il ne faut pas mettre sur le dos d'un seul homme tous les problèmes d'un quartier, et qu'en ce qui concerne la plainte, il persiste à dire qu'il s'est servit de cette bombe par accident. Le procureur requiert 4 mois de prison avec sursis, argumentant que l'acte de violence, prémédité ou non, a été commis en présence d'enfants en bas age.

Le prévenu est condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 140h de travaux d’intérêt général à effectuer dans les 18 mois. Il devra par ailleurs verser 500 euros de frais de justice et la même somme à sa victime pour préjudice moral. Victime avec laquelle il lui est interdit d'entrer en contact. Une obligation de déménagement lui est d'ailleurs faite ainsi qu'une injonction de soins.