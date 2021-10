Ivre, près de Caen, il frappe les gendarmes venus lui porter secours

Le 28 février 2016 à 21h45, à Frenouville, au sud-est de Caen (Calvados), deux personnes marchent le long d'une route départementale, à la nuit est tombée. L'un d'entre eux déambule au milieu de la chaussée. Le voyant en danger, plusieurs automobilistes s’arrêtent pour lui venir en aide, mais l'homme, en état d'ivresse manifeste, résiste au point que la gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont appelés.

Les coups pleuvent

Difficilement maitrisé par les militaires, il est finalement hissé dans le véhicule des pompiers. Très agité, il donne des coups de poing, de pied, de tète. Les coups pleuvent dans le visage, les bras, les jambes des gendarmes. L'un d'entre eux tombe du camion et se foule la cheville, l'autre, frappé au poignet a un tendon déplacé et une intervention chirurgicale est envisagée. Le bilan sera de 28 jours d'incapacité de travail pour l'un et de 21 jours pour l'autre.

L'individu entre cris, pleurs, discours incohérent et répétitif, doit être sanglé à son arrivée aux urgences du CHU.

"Nous venions lui porter secours"

Il a été jugé en son absence le mercredi 25 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Caen, pour rébellion et ivresse publique et manifeste. Dégrisé, l'homme aurait reconnu les faits. Il avait beaucoup bu toute la journée et a pris l'intervention de la gendarmerie pour une agression. Son ami a pu confirmer : "Il a failli se faire renverser plusieurs fois. Il n’arrêtait pas de tomber." Les gendarmes expliquent à la barre : "Nous venions lui porter secours, la circulation était importante. C'était une mission d'assistance au départ, pas d’interpellation."

Le casier judiciaire du jeune homme, âgé de 19 ans est vierge mais sa mère s'inquiète de la consommation de plus en plus régulière d'alcool de son fils, qui peut, dans ces occasions, se montrer violent. Il écope de six mois de prison avec sursis. Il devra verser une provision à chacune de ses victimes dans l'attente d'une expertise médicale qui évaluera les dommages corporels causés par son agression.