Tout l'été à Coutances : Festival "Zic sur le Zinc."

Apéro-concerts gratuits (à savourer sans modération) à partir de 19 h avec happy hour (à consommer avec modération).



Ce festival vous invite à passer un moment musical et convivial autour d’un verre, dans les bars de Coutances et de la Communauté de communes.

L'interview ci-dessus.



PROGRAMME :

7 juillet : La Tête à TOTO



[duo acoustique de chanson française / rock]



à l’Auberge de Brothelande (Nicorps)

La Tête à TOTO est un duo acoustique constitué du chanteur,

guitariste, auteur, compositeur, Romuald Guillouet et du

chanteur, percussionniste, Pascal Taburet. Le groupe se produit

en concert depuis 2004 dans différents festivals et scènes

actuelles ; ils ont plus de 400 concerts à leur actif, dont la

première partie de Mes Souliers sont rouges en 2011 au Zénith

de Caen.



13 juillet : Trio Laid



[trio de chanson jazz manouche humoristique]



au West Café (Coutances)

« Trio, c’est parce qu’on est trois, et laid, ce n’est pas pour

moi, c’est pour les deux autres…» Le Trio Laid, c’est une

recette un peu spéciale…Une belle dose de swing, soutenue

par une contrebasse gourmande, saupoudrée d’une bonne

pincée d’humour avec un zest de délire. Aux fourneaux, on

trouve trois loustics qui s’essayent à jouer les chefs cuistots

musicaux. Le Trio Laid, c’est un voyage « musiculinaire » à

travers la chanson française et la musique manouche.



21 juillet : Alain Briant



[duo électro-accoustico-rock]



au Bar de Courcy

Après la sortie de son 3e album « à poils et imberbe », le

chanteur, auteur et compositeur Alain Briant revient sur scène

avec un répertoire semi-acoustique. Il nous livre son univers à

travers une vingtaine de chansons, oscillant entre Alain

Baschung et Philippe Catherine, rock et mélancoliques,

auxquelles viennent s’ajouter sa poésie et son humour. A

découvrir ou à redécouvrir…



28 juillet : Impasse Florimont



[duo de guitares acoustiques]



au bar La Rose des Sables (Coutances)

Georges Brassens, réquisitionné pour le Service du Travail

Obligatoire, prend la poudre d’escampette en 1944. Il se

cachera jusqu'à la fin de la guerre chez une certaine Jeanne Le

Bonniec, où il écrira la plupart de son œuvre, et y vivra jusqu'à

la mort de celle-ci, en 1968, au 9 de l'impasse Florimont. Ce

duo du même nom a voulu rendre hommage à ce grand poète

de la chanson dans sa forme originale.



4 août : The Dennis Hopper’s



[duo de guitares acoustiques]



au bar de l’Espérance (Coutances)

Ce duo acoustique, composé de deux guitares et de deux voix,

reprend le répertoire folk des années 70 : Creedence, The

Allman Brother Band, The Doors, The rolling stones, The

Beatles, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Steppenwolf, Led

Zeppelin, Crosby Stills & Nash, Neil Young, Jimi Hendrix, Iron

Butterfly, Lynyrd Skynyrd, America....etc.



11 août : Passé Minuit



[trio de musique traditionnelle]



au Bar Le Yéti à Saint-Pierre-de-Coutances

C'est la rencontre de trois artistes professionnelles d'horizons

multiples - musiques classiques, traditionnelles et improvisées

d'ici et d'ailleurs - qui a donné ce trio pêchu, souriant et

instrumental. Leur énergie et leur virtuosité nous portent à la

danse, et au plaisir de l’acoustique, celui du violon, de

l'accordéon diatonique



18 août : Jeanne Salicorne Band



[trio de chanson jazz swing]



au Bar de l’Hôtel de Ville (Coutances)

Le trio à cordes de la chanteuse Jeanne Salicorne interprète un

répertoire français des années 20 et 30 en faisant résonner une

musique résolument moderne. Vagabondage, spleen et idéal,

petit quotidien ménager et grandes virées nocturnes peuplent

ces textes des années folles. Porté par une “acting voice”

oscillant entre désespoir et humour et un combo rythmique

aux accents latins, le “Jeanne Salicorne Band” nous fait dériver

dans un univers stupéfiant.