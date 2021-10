Changer de prénom : la procédure sera désormais simplifiée

Désormais, si vous êtes adultes, et que vous estimez que vos parents ont fait preuve d'une (trop) grande créativité (ou débilité), vous aurez la possibilité de changer votre prénom sur simple demande à un officier d'état civil en mairie. Avec cette nouvelles procédure, il sera donc plus simple, moins crontaignant, d'obtenir un nouveau prénom, mais de ce fait la démarche devient accessible aussi au plus grand nombre. Le risque donc, est de voir le nombre de demandes abusives augmenter.





Jusqu'à lors il fallait consulter un avocat, dépenser entre 500 et 1 500 euros, et la demande devait être jugée au tribunal. Chaque année en France, c'est près de 3000 personnes qui changent leurs prénoms.





Quoi qu'il en soit, cette mesure est tout même une bonne nouvelle pour tous les Satan, Tarzan, d'Artagnan, Aboubakar-Jackie, Athena-Cherokee, Clitorine, Foulques, Compote ...





