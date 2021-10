Los Angeles (AFP). NBA: Toronto égalise et fait douter Cleveland

Kyle Lowry est en train de devenir le cauchemar de LeBron James et de ses coéquipiers.

Moqué depuis le début des play-offs pour son efficacité souvent indigente (18,5% de réussite lors d'un match contre Miami, 28,5% lors des deux premiers matches contre Cleveland), le meneur des Raptors vient d'enchaîner deux matches référence.

"J'ai toujours cru en moi, mes coéquipiers et mes entraîneurs aussi, moi comme mes coéquipiers on se fout de ce qui doute de nous, mais cette série est loin d'être fini, Cleveland est une grande équipe", a-t-il balayé.

"Quand les gens doutent de lui, il leur répond avec la manière, c'est un pitbull", a apprécié son entraîneur Dwane Casey.

"Personne ne nous voyait aller aussi loin, tout le monde prédisait une série se terminant en quatre matches, mais on s'est mis en position de gagner cette finale", a poursuivi le coach des Raptors.

- 35 points pour Lowry -

Grâce à Lowry (35 points, 70% de réussite) et DeMar DeRozan (32 pts), et à l'impact physique du pivot congolais Bismack Biyombo (14 rebonds, 3 contres), Toronto qui participe à la première finale de conférence de son histoire, pose en effet d'inattendus problèmes à Cleveland.

C'est peu dire que les Cavaliers n'ont pas du tout apprécié leur séjour au Canada: arrivés avec dans leurs bagages une série de dix victoires de suite et une confiance au plus haut, ils en sont repartis avec deux défaites et quelques sérieux doutes.

Alors qu'ils avaient dominé les deux premiers matches avec un écart cumulé de 50 points, les Cavaliers sont tombés de haut.

Malmenés en première période, ils ont sombré, comme lors du match N.3 remporté 99 à 84 par Toronto samedi, dans le 2e quart-temps où ils ont compté jusqu'à 18 points de retard (57-39).

Cleveland a certes refait progressivement son retard grâce à LeBron James (29 pts) et Kyrie Irving (26 pts) et est même passé en tête (92-89) à trois minutes de la sirène.

Mais Toronto a mieux terminé la rencontre, profitant des erreurs défensives, des lancers francs concédés par les Cavaliers et de leur fébrilité au tir.

- James reste confiant -

"Ils ont mieux débuté le match que nous, mais on a laissé passer notre chance: même en jouant mal, on aurait pu gagner ce match", a regretté Tyronn Lue, l'entraîneur de Cleveland.

"On a couru après le score toute la soirée, on a concédé trop de points lors des deux premières périodes, notre 2e quart-temps a été particulièrement mauvais", a relevé sa star LeBron James (29 pts, 11 sur 16 au tir).

"King James" qui vise une sixième finale NBA de suite, reste confiant malgré l'égalisation de Toronto à deux victoires partout dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matches.

"Je n'ai jamais pensé qu'on n'allait pas perdre plus d'un match, c'est vous qui avez écrit cela, je ne lis pas la presse, je ne regarde pas la télé", a-t-il lancé aux journalistes. "Je garde confiance en moi, dans mon équipe, il faudra qu'on joue mieux à domicile, mais on peut le faire", a-t-il martelé.

Pour reprendre l'ascendant, dès le match N.5 mercredi dans sa salle, Cleveland doit notamment espérer que Kevin Love retrouve sa précision: limité à trois points samedi, il a fini cette fois la rencontre avec dix points avec seulement 28,5% de réussite et une cheville douloureuse.