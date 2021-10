Alençon. Des visites estivales de la ville en calèche

Depuis plusieurs années, tous les étés, c'est un petit train touristique qui promenait les visiteurs, à la découverte des principaux attraits d'Alençon (Orne). L'office de tourisme, géré directement depuis le début de l'année 2016 par la Communauté Urbaine, a décidé de changer : c'est désormais une calèche qui est de service, tractée par deux chevaux, un percheron et un cob-normand.

Emmanuel Darcissac, président de l'office de tourisme de la Communauté Urbaine d'Alençon :

Impossible de lire le son.

Désormais : pas moins de 7 visites en calèche, de chacune 45 minutes, sont proposées quotidiennement à Alençon. D'abord avec une calèche de 18 à 20 places, puis à partir de juillet 2016 à l'aide d'une plus grande, de 25 à 33 places.

Des visites aussi, à pieds

Des visites guidées de la ville d'Alençon sont également mises en place les mardis, jeudi, samedi, sur différents thèmes : les Ducs d'Alençon, sur les pas de Sainte Thérèse, les dentelles de pierre de fil et de fer, le quartier St Léonard, le commerce et l'industrie, le livre, ou encore : la Libération d'Alençon. Le samedi après-midi, la visite guidée comprend une visite du Musée des Beaux Arts et de la Dentelle.

Bientôt des vélos électriques

A partir de début juin, l'office de tourisme mettra des vélos électriques à la disposition des visiteurs, avec des « points-relais batterie », le long de circuits prédéterminés.

Aussi à Saint Céneri

Le point-accueil des touristes dans le village de St Céneri, dépend aussi de l'office de tourisme d'Alençon. Lui aussi organise des visites guidées du village à pied, et lui aussi va mettre à disposition des vélos électriques.

Davantage d'infos : www.visitalencon.com