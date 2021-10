Fête des mères en Normandie : maman de six enfants, Johanna, témoigne

Un jour presque comme un autre… C'est ce que s'apprête à vivre Johanna, une femme de 37 ans résidante à Mondeville, près de Caen (Calvados), dimanche 29 mai 2016 à l'occasion de la Fête des mères. Infirmière, elle est aussi maman de six enfants : Mathéo, 17 ans, Arthur, 15 ans, Lou, 14 ans, Malia, 7 ans, Lily, 2 ans et Naël, le petit dernier, né le 5 avril avec trois mois d'avance sur le terme prévu.

"Les plus grands n'offrent plus rien", sourit-elle. Les plus petits ne sont pas encore vraiment concernés.

Le top des cadeaux : un poème

Tout repose donc sur les épaules de Malia ! "A cet âge-là, c'est adorable. Ils ne savent pas garder un secret. Je crois qu'elle me prépare une fleur en papier crépon." La petite fille devrait d'ailleurs, comme en 2015, offrir son cadeau dès le vendredi soir, à la sortie de l'école. "C'est trop difficile pour elle d'attendre le dimanche !", s'amuse Johanna.

De tous les cadeaux reçus depuis sa première fête des mères, il y a 17 ans, ce sont les poèmes que cette maman préfère. "C'est ça le plus joli parce qu'ils font l'effort d'apprendre." Et en plus, avouons-le, des mots doux griffonnés sur une feuille de papier prendront toujours moins de place à garder qu'un objet à l'utilité limité en pâte à sel ou le traditionnel collier de pâtes !